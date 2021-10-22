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Пик COVID-заболеваемости в Украине ожидается в ноябре

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Пик COVID-заболеваемости в Украине ожидается в ноябре

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом — только за минувшие сутки было зафиксировано почти 24 тыс. новых инфицированных, в то же время пик заболеваемости ожидается позже.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу «Дом».

«Когда мы говорим об определенных прогнозах, то должны учитывать, что пиковые нагрузки или максимальный уровень заболеваемости ожидается с конца октября до середины ноября с постепенным спадом заболеваемости до конца 2021 года. Поэтому мы считаем, что этот сценарий реалистичен, и сейчас система готовится к тому , чтобы максимально эффективно противостоять коронавирусной инфекции », - отметил он.

Кузин добавил, что на возможность системы здравоохранения пережить пиковые нагрузки будут влиять два фактора.

«Это уровень вакцинации населения и то, насколько люди будут придерживаться противоэпидемических и профилактических требований, которые сейчас установлены для каждого уровня эпидемической опасности. За счет этих двух факторов мы можем адекватно пережить очередную волну подъема заболеваемости коронавирусной инфекции и максимально ее сгладить — настолько, чтобы она не вызвала повышенной нагрузки на систему здравоохранения », - пояснил главный санврач.

Он также отметил, что полный локдаун пока не планируют вводить в Украине. В стране продолжит действовать адаптивный карантин, а области будут попадать в «цветные» зоны согласно нормам, прописанным в постановлении Кабмина.

«Это постановление — достаточно эффективный инструмент регулирования. Оно позволяет вводить профилактические противоэпидемические мероприятия заблаговременно, то есть тогда, когда мы видим только начало подъема уровня заболеваемости. Уже пять регионов решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС переведены в красную зону. Ожидается также, что с 23 октября будет переведена еще одна область, шестая. Мы видим, что это постановление позволяет более эффективно управлять системой здравоохранения и своевременно вводить противоэпидемические профилактические мероприятия », - пояснил Кузин.

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Однако, по его словам, в Украине могут пересмотреть необходимость введения полного локдауна, если в красных зонах продолжит расти уровень заболеваемости.

«В зависимости от того, какие цифры будут регистрироваться у нас даже после введения красной зоны в этих областях, будет зависеть необходимость или отсутствие необходимости введения более широкого локдауна. Но пока об этом речь не идет», — добавил Кузин.

коронавирус
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