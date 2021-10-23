Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили накануне поздно вечером врачи провели процедуру переливания крови, и состояние его здоровья стабилизировалось, сообщил в субботу журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.
«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», — сказал Кипшидзе.
Он считает, что Саакашвили необходимо госпитализировать в городскую клинику под наблюдение врачей, так как «кризис может повториться, а в тюремной больнице справиться с ним будет сложно».
«Сейчас состояние здоровья Саакашвили удовлетворительное, лучше, чем было вчера», — сказал Кипшидзе.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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