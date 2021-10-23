Рада может принять поправки в регламент для ускорения бюджетного процесса

Верховная Рада может принять поправки в регламент во избежание затягивания бюджетного процесса в дальнейшем, сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

«Вероятно, партия „Слуга народа“ приложит все усилия к тому, чтобы в будущем году изменить регламент и подобных глупостей с бессмысленным затягиванием принятия бюджета не было», — сказал Аристов в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, на следующей пленарной неделе депутаты рассмотрят остальные поправки к проекту госбюджета на 2022 год в первом чтении, после этого будет голосование в целом в первом чтении.

«Дальше бюджетные выводы Верховной Рады отправятся в Кабмин на доработку. На это отводится две недели. Затем Кабин подает правки снова в комитет Рады по вопросам бюджета. Мы их анализируем — что учтено, как изменено, соответствует ли это Бюджетному кодексу и готовим к рассмотрению в парламенте», — добавил нардеп.

20 октября парламент принял за основу проект постановления «О выводах и предложениях к проекту закона Украины о государственном бюджете на 2022 год». После этого народные депутаты воспользовались нормой регламента, которая позволяет после голосования за основу настаивать на рассмотрении своих правок, которые не были учтены профильным комитетом.

«Исторически этим правом никто никогда не пользовался, потому что в первом чтении идти таким путем — абсурд. В комитете по вопросам бюджета, который анализировал поправки и рассматривал их, представлены все фракции», — отметил Аристов.

«Я считаю, что такой подход — полнейшая безалаберность и манипуляции. Конструктива в этом нет. Свое парламентское и эфирное время парламентарии использовали для бесплатной политической рекламы», — добавил он.