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В Минобороны Великобритании нашли секретный спецотдел по ведению «экономической войны»

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В Минобороны Великобритании нашли секретный спецотдел по ведению «экономической войны»

Спецгруппа, созданная из бывших финансистов, ведет с противниками «экономическую войну», разрушая их финансовые потоки. В частности, спрос на специалистов отдела вырос на фоне деятельности России и Китая в «серой зоне», пишет FT

Минобороны Великобритании использует против России, Китая и Ирана специальное подразделение, сформированное из специалистов в сфере финансов, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, экспертная группа, работа которой засекречена, помогает британским военным «оттачивать навыки ведения экономической войны» и защищать страну от угрозы терроризма, кибератак и кампаний по дезинформации.

Подразделение, состоящее из бывших финансистов, было создано шесть лет назад, пишет FT. Его активно использовали для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Участники группы консультируют другие спецподразделения, британскую разведку и 77-ю бригаду британской армии, которая специализируется на ведении электронной и психологической войны, сообщили источники издания. По их словам, в задачи подразделения могло бы входить создание помех финансовым операциям и интересам российской ЧВК Вагнера, а также борьба с группировками хакеров-вымогателей, деятельность которых угрожает национальной инфраструктуре.

«Спрос на специалистов отдела растет, поскольку такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют „серую зону“ между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за рубежом», — пишет FT.

Спецотделу нужно было найти критически важные элементы бизнес-модели противников, устранить их и максимально осложнить их замену, рассказал изданию маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу подразделения до выхода на пенсию.

«Будь то ливанская „Хезболла“, люди, связанные с Путиным, Корпус стражей исламской революции (элитное воинское формирование Ирана. — Ред.) или даже Народно-освободительная армия Китая, все эти организации представляют собой мини-государства со своей экономикой. Зачем позволять им доходить до поля битвы, если вы можете лишить их ресурсов до того, как они доберутся туда?» — отметил он.

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По данным издания, с тех пор как операция по борьбе с ИГ прекратилась, отдел не является постоянным подразделением Минобороны Великобритании — его привлекают для решения разовых задач.

Великобритания, экономика
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