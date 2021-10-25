В Украине меньше 15 тысяч новых COVID-случаев

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 14 634 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 598 человек, 330 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 октября в Украине: зафиксировано 14 634 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 999, медработников — 173). 101 331 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 75 240 человек, полностью иммунизированы — 26 091 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3 912 человек; летальных случаев — 330; выздоровели — 4 598 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине — заболело — 2 784 039 человек, выздоровели — 2 380 374 человека, летальных случаев — 64 202.

С начала прививочной кампании привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу — 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок.