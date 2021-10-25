В Киеве хотят запретить детям посещать ТРЦ без сопровождения взрослых

Киев готовится ввести дополнительные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. При попадании в «красную» зону ограничения, в частности, коснутся ТРЦ.
Об этом сообщает сайт КГГА.
Так, в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС были утверждены ограничения, которые начнут действовать в Киеве после того, как столицу переведут в «красную» зону.
В частности, правила касаются работы ТРЦ — их смогут посещать не все.
«В случае введения „красного“ уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят...посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат», — говорится в сообщении.
Отметим, в КГГА ожидают, что столица перейдет в «красную» зону в ближайшие дни. Решение принимает госкомиссия ТЭБ и ЧС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016