В СНБО выступили за жесткую президентскую республику

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику, считая, что в таком случае президент один отвечает за все процессы в государстве.
«У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента. Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее», — сказал Данилов в интервью изданию «РБК Украина», опубликованном в понедельник.
По его мнению, в украинской истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед.
«Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века», — заявил Данилов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию с целью перехода страны к президентской форме правления.
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