Во Львове ученики начальных классов вернутся за парты

Во Львове, который находится в красной зоне эпидемической опасности, учащиеся 1-4 классов с 15 ноября смогут вернуться к очному обучению, однако остальные карантинные ограничения будут действовать еще 2 недели.
Об этом решении городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Фейсбуке сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
«С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения. Пока это решение касается только младшей школы. Остальные карантинные ограничения продлеваются еще на 2 недели — до 29 ноября», — написал Садовый.
Мэр также отметил, что сейчас городской совет Львова находится на раздорожье, поскольку медики отмечают, что карантинные меры позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса, но пока рано говорить о спаде эпидемии.
Следующее заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС состоится в пятницу, 12 ноября.
Как сообщал ЛГС, во Львове 96% работников сферы образования — вакцинированы. Из 16 тысяч работников сферы образования от работы отстранены около 2%. Это преимущественно технический и обслуживающий персонал. Еще 2% — это те, кто в настоящее время находится на больничном, в отпуске и т. д.
С 30 октября Львов находится в красной зоне эпидемической опасности, поэтому было принято решение с 1 ноября отправить школьников на дистанционное обучение.
Недовольные родители школьников 2 ноября зарегистрировали петицию о возобновлении очной формы обучения в образовательных учреждениях красной зоны при условии 100% вакцинации педагогических работников, которая набрала нужные 500 голосов за 12 часов. 3 ноября родители вышли на акцию протеста к городскому совету с требованием отменить дистанционное обучение в школах.
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