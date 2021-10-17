Во Львове с понедельника усиливают карантинные меры

Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных мер с 18 октября, сообщил на своей странице в «Фейсбук» городской голова Андрей Садовой.

«Сложные времена требуют непростых и оперативных действий... С 18 октября Львов буде жить по новым карантинным правилам», — написал Садовой.

В частности, школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.

Кроме того, принято решение запретить массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.

«Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с сертификатом вакцинации или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей — не более 50% от общего числа мест», — отметил Садовой.

Он уточнил, что объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

Учреждения общепита смогут работать до 23:00 и при условии полной вакцинации персонала или негативных ПЦР-тестов. Заполненность — до 50% от площадей, не более 4 человек за столиком.

«Если в течение двух недель ситуация не стабилизируется, то с первого ноября учреждения общепита смогут посещать только вакцинированные или с негативным ПЦР-тестом», — подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях — полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста. При этом заполняемость спортзалов не может превышать 50% от площадей.