В Европе проверяют таблетки для лечения COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало проверку молнупиравира, препарата от COVID-19 компании Merck. Об этом сообщает Business Wire.
Merck подала заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и работает над подачей заявок в другие регуляторы по всему миру.
Merck начала производство молнупиравира до одобрения регуляторов и рассчитывает произвести 10 млн курсов лечения к концу 2021 года. Компания заключила неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на молнупиравир с известными индийскими производителями дженериков для стран с низким и средним уровнями дохода.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016