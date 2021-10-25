В Европе проверяют таблетки для лечения COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало проверку молнупиравира, препарата от COVID-19 компании Merck. Об этом сообщает Business Wire.

Merck подала заявку на получение разрешения на экстренное использование в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и работает над подачей заявок в другие регуляторы по всему миру.

Merck начала производство молнупиравира до одобрения регуляторов и рассчитывает произвести 10 млн курсов лечения к концу 2021 года. Компания заключила неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на молнупиравир с известными индийскими производителями дженериков для стран с низким и средним уровнями дохода.