В Украину доставят вторую партию противоковидного препарата «молнупиравир»

Британское закупочное агентство Crown Agents планирует в течение следующей недели поставить в Украину вторую партию — 76,4 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19 «молнупиравир» производства американской фармкомпании Merck Sharp&Dohme.

Как сообщается в пресс-релизе Crown Agents, первые 60,8 тыс. из 300 тыс. закупленных курсов уже поставлены в Украину и развезены в регионы.

«В течение 10 рабочих дней после получения поручения от Минздрава на закупку инновационного лекарственного средства Crown Agents подписали договор с производителем. Менее чем через два месяца, почти половина лекарства от законтрактованного объема прибыла в Украину», — сообщило Crown Agents.

По словам главы Crown Agents в Украине Татьяны Коротченко, в рамках контракта в Украину планируется поставить 12 млн капсул (300 тыс. курсов) от американского производителя.

Молнупиравир — противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать.

Препарат зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.