Правительство утвердило стратегию интеграции переселенцев с Донбасса

Кабинет министров в четверг утвердил стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Правительство утвердило стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах», — подчеркнул премьер.
По его словам, речь идет об обеспечении «полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также о создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства».
«Сейчас в Украине насчитывается более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация четкого плана действий критически важна», — отметил Шмыгаль.
Внутренне перемещенными лицами в Украине признают людей, покинувших свое место жительства во избежание негативных последствий вооруженного конфликта. К ним относят преимущественно переселенцев с неподконтрольной части Донбасса.
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