Toyota скоро начнет продажи своего первого электромобиля

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor в следующем году начнет продажи своего первого электромобиля. Об этом в пятницу объявила японская компания.
Отмечается, что продажи кроссовера Toyota bZ4X планируется начать с середины 2022 года по всему миру, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. В то же время на данный момент цена модели объявлена не была. В то же время подчеркивается, что на одном заряде автомобиль сможет проехать около 500 км, а подзарядка батареи до 80% будет занимать около получаса. Отмечается, что будет также доступна модификация, оснащенная солнечными батареями.
Ведущий японский автоконцерн Toyota Motor намерен к 2025 году создать новую линейку электромобилей, включающую 15 моделей. Toyota bZ4X станет первой моделью этой линейки.
Сейчас у Toyota Motor в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако эта модель практически не пользуется спросом.
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