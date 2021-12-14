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Toyota выпустит 30 моделей электромобилей к 2030 году

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Toyota выпустит 30 моделей электромобилей к 2030 году

Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor намерена к 2030 году представить 30 моделей электромобилей. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции объявил президент автоконцерна Акио Тоёда.

«Мы планируем представить 30 моделей электромобилей к 2030 году, — сказал Тоёда. — Кроме того, мы рассчитываем, что к 2030 году объем продаж наших электромобилей достигнет отметки в 3,5 млн единиц». Президент также объявил, что «Toyota намерена к 2035 году достичь углеродной нейтральности своих предприятий». Помимо этого, автоконцерн «увеличит объем инвестиций в разработку батарей для электромобилей с 1,5 до 2 трлн иен (с $13,2 до $17,6 млрд)», подчеркнул Тоёда.

Ожидается, что продажи первого электромобиля автоконцерна — кроссовера Toyota bZ4X — начнутся с середины 2022 года в ряде регионов мира, включая Японию, Северную Америку, Китай и Европу. Сейчас у автоконцерна в модельном ряде электромобили отсутствуют. Компания предлагает множество гибридов и автомобиль на водороде Mirai, однако эта модель практически не пользуется спросом.

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Правительство Японии в конце прошлого года одобрило новый план сокращения выбросов парниковых газов, который в том числе ставит цель к середине 2030-х годов отказаться от производства полностью бензиновых и дизельных автомобилей. Документ затрагивает в общей сложности 14 отраслей, таких как жилищное строительство, развитие водородной энергетики и т. д. По оценкам японского правительства, принятая стратегия развития должна в итоге стимулировать экономику страны и создать экономический эффект в размере почти 900 млрд долларов к 2030 году и более 1,8 трлн в течение следующих 20 лет.

Toyota, электромобили
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