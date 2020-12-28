Toyota выпустила пластиковый электрокар за $16 тысяч

Компания Toyota представила маленький городской электрокар под названием C+pod, который пополнит в Японии корпоративные автопарки, а также будет использоваться различными муниципальными службами. Особенностью автомобиля стали кузовные панели, выполненные из пластика ради снижения массы.

Длина Toyota C+pod составила 2490 мм, ширина — 1290 мм, высота — 1550 мм, а размер колесной базы равен 1780 миллиметров. Масса электромобиля составила 670 килограммов.

Новинку укомплектовали компактным электромотором, развивающим 12,5 л. с. и 56 Нм крутящего момента. Агрегат, питающийся от комплекта аккумуляторов на 9,06 кВт-ч, позволяет ездить со скоростью до 60 км в час. Подзарядить батареи, обеспечивающие запас хода в 150 км, можно от 200-вольтовой сети примерно за 5 часов.

Двухместный автомобиль оснащен кондиционером, сиденьями с подогревом, внешними зеркалами на электроприводе, цифровой приборной панелью и центральным замком. В состав электронных «помощников» входит система предупреждения фронтальных столкновений, а также функция распознавания пешеходов и велосипедистов.

В Японии продажи Toyota C+pod уже стартовали. Маленький городской электрокар стоит от 1 650 000 иен, что эквивалентно 15,9 тыс. долларов.