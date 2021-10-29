Ученые обнаружили антидепрессант, который снижает риск госпитализации с коронавирусом

Применение пациентами с коронавирусом антидепрессанта флувомаксина снижает вероятность госпитализации, сообщается в статье, опубликованной в медицинском журнале Lancet.
«Применение флувомаксина (100 миллиграмм два раза в день в течение десяти дней) среди пациентов из группы повышенного риска, которым на ранних сроках диагностировали COVID-19, снизило необходимость госпитализации, которая определяется как пребывание на станции скорой помощи... или перевод в высокоспециализированную больницу», — говорится в разделе интерпретации результатов исследования на сайте журнала.
В испытании принимали участие 1 497 невакцинированных пациентов из Бразилии с положительными тестами на коронавирус, которые принадлежали к группе риска из-за заболеваний или из-за возраста. В то время как 741 человек получал настоящий препарат, другие 756 в течение десяти дней принимали плацебо.
Согласно результатам испытаний, для получавших антидепрессант пациентов вероятность оказаться в больнице была на 32% меньше, чем для тех, кто принимал плацебо.
Как отмечают ученые, они провели первое крупное рандомизированное контролируемое исследование по изучению эффективности флувоксамина при лечении COVID-19.
По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на одного из авторов исследования, профессора канадского Макмастерского университета Эдварда Миллса, флувомаксин из-за своей низкой цены и доступности может стать альтернативой другим препаратам, например, моноклональным антителам.
Согласно Миллсу, на данный момент ученые не уверены в том, насколько потенциальные противовоспалительные свойства антидепрессанта эффективны против COVID-19.
Авторы исследования представили результаты испытаний ВОЗ и Национальному институту здоровья США (NIH). Ранее NIH отмечал, что ему потребуется больше доказательств, прежде чем он сможет рекомендовать пациентам с коронавирусом употреблять флувомаксин, напоминает Wall Street Journal.
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