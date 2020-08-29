Создатель канала Nexta рассказал про источники финансирования ресурса

Читатели Telegram-канала Nexta Live, набравшего популярность на фоне протестов в Беларуси и использующегося для их координации, делятся с каналом не только информацией, но и деньгами. Об этом РБК рассказал создатель Nexta Степан Путило.
«У нас был краудфандинг ...нам удалось буквально за несколько дней собрать около $40 тыс. только с помощью одного поста с просьбой о поддержке. Это было буквально неделю назад», — уточнил он.
По словам Путило, средства жертвовали в разном объеме, всего было более 10 тыс. поступлений, поэтому точно установить их отправителей сложно. «Это говорит о том, что совершенно разные люди (помогают финансово): и белорусы, и не белорусы, молодые и постарше», — оценил собеседник.
Как он пояснил, часть полученных денег идет на помощь репрессированным в Беларуси.
Всего на канале работают четыре человека, однако в будущем Путило планирует увеличение штата вместе с расширением новостной тематики.
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