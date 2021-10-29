Мирзиёева объявили победителем выборов в Узбекистане

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который выдвигался на второй срок на состоявшихся 24 октября выборах главы государства, победил, набрав 80,12% голосов. Об этом заявил глава ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев на заседании комиссии в пятницу, где были утверждены окончательные итоги голосования.

«За Шавката Мирзиёева, выдвинутого от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии Узбекистана, проголосовали 12 988 964 или 80,12% от общего числа принявших участие в голосовании избирателей», — сказал он.

Как сообщили по итогам заседания в пресс-службе Центризбиркома, комиссия утвердила протокол об определении результатов выборов президента Узбекистана. Окончательная явка составила 80,4%.

Мирзиёев выдвигался на второй президентский срок, в первый раз он был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах 2016 года, которые прошли после ухода из жизни главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года.