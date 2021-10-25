Действующий глава государства побеждает на выборах президента Узбекистана

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на прошедших в воскресенье очередных выборах главы государства, набрав 80,1% голосов избирателей. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.
«По предварительным данным, на прошедшем голосовании победил Шавкат Мирзиёев, набравший 80,1% голосов избирателей... Явка избирателей на выборах составила 80,8%» — сказал он.
На пост главы государства претендовали пять кандидатов, включая действующего президента, выдвинутого самой многочисленной и влиятельной в республике Либерально-демократической партией.
Замглавы политсовета Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, по предварительным данным ЦИК, набрала 6,6% голосов. За лидера Демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишера Кодирова проголосовали 5,5% избирателей. Главу Экологической партии Нарзулло Обломурадова поддержали 4,1% проголосовавших, а лидера Социал-демократической партии «Адолат» («Справедливость») Бахрома Абдухалимова — 3,4%.
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