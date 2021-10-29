Завершено спецрасследование против бывшего министра Злочевского

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили спецрасследование в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов, подозреваемого в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него, сообщает НАБУ.
«28 октября 2021 года стороне защиты открыты материалы следствия перед составлением обвинительного акта. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение неправомерной выгоды должностному лицу — Ред.)» — говорится в сообщении НАБУ, размещенном в пятницу на сайте Бюро.
В НАБУ подчеркивают, что поскольку местонахождение бывшего министра не было установлено, о подозрении ему сообщили 1 июля 2020 года, направив по почте по месту регистрации, по последнему известному месту жительства и средствами телефонной связи.
В сообщении не указывается имя экс-министра. Как известно, речь идет о бывшем министре экологии и природных ресурсов Украины Николае Злочевском.
В июне 2020 года НАБУ и САП задержали с поличным трех человек сразу после предоставления $5 млн неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 года Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, касающейся экс-министра экологии. Всем задержанным ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Эпизод, в котором руководству антикоррупционных органов предлагалась неправомерная выгода, касается возможной причастности экс-министра к завладению средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО «Реал Банк» (подконтрольного в то время преступной организации с участием должностных лиц времен президента Виктора Януковича) и легализации этих средств. В этом деле уведомлен о подозрении ряд лиц, в том числе и бывший министр.
В апреле 2021 года прокуроры САП передали в ВАКС дело в попытке подкупа руководства САП и НАБУ. Фигуранты дела — первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве (на момент совершения преступления), один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, и бывшая глава одного из департаментов ГФС Украины, которая являлась доверенным лицом бывшего министра экологии.
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