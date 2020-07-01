НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Злочевскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины Николаю Злочевскому.

"1 июля 2020 прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении в организации предоставление неправомерной выгоды заместителю генерального прокурора — руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины«,- собщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке в среду.

Предварительная квалификация инкриминируемого действия — ч.3 ст.27 — ч.4 ст.369 УК Украины.

«Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст.135, ст.278 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

«Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его „правой руки“, чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн», — сообщает пресс-служба САП на странице в «Фейсбуке».

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн.

Как сообщают СМИ, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.