«Дия» не будет полноценно работать этой ночью

Заказ услуг и документов на портале «Дия» будет недоступен в ночь на воскресенье, 7 нояюря, с 00.00 до 07.00 в связи с тем, что «Дия» переезжает в новый датацентр, сообщило Министерство цифровой трансформации.

Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности Covid-сертификат, заранее. «Сертификат в приложении будет доступен постоянно, а сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон, добавить в приложение YourWallet или распечатать», — отмечается в сообщении.

«Если вы получили Сovid-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени (в ночь на 7 ноября — Ред.). Команда поддержки „Дии“ будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить Covid-сертификат и успешно улететь из страны», — заверили в Министерстве.

На странице в соцсети Фейсбук Минцифры пояснило: «Если у вас в приложении уже есть Covid-сертификат, вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из „Дии“. С 7 часов утра 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме».

Министерство пояснило, что «Дия» переезжает в новый датацентр и увеличивает мощности, чтобы уверенно справляться с нагрузкой и предоставлять качественный сервис десяткам миллионов украинцев в любое время. «Это важный технический апгрейд. Он обеспечит стабильность работы, позволит подключать больше услуг и выдерживать большие нагрузки, в то время, когда миллионы украинцев используют Дию», — говорится в сообщении.