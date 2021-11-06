Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, они будут осуществляться в течение ноября. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября», — отметили в белорусском Минэнерго.

Напомним, вчера сообщалось, что коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновляются с 6 ноября, их мощность будет составлять 5 МВт в течение дня.