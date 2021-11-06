В России свой коронавирусный антирекорд

За минувшие сутки в России зарегистрировали 41 335 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба.

Это рекорд с начала пандемии. Выше 41 тыс. показатель до этого никогда в РФ не поднимался.

За сутки в России также подтверждены 1188 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 245 635.

Напомним, в Украине вчера было зафиксировано 793 смерти от коронавируса – это тоже новый антирекорд.