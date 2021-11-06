Квентин Тарантино продаст в виде NFT части «Криминального чтива»

Режиссер Квентин Тарантино выставит на продажу семь вырезанных сцен из своего фильма «Криминальное чтиво» в виде невзаимозаменяемых токенов. По данным CNBC, в NFT режиссер также превратит оригинальный рукописный сценарий картины и аудиокомментарии к нему. Все это будет доступно на платформе OpenSea.

Именно за сценарий «Криминального чтива» Тарантино получил первую премию «Оскар» и «Золотой глобус», а сам шедевр удостоился «Золотой пальмовой ветви».

NFT-токены — это технология, которая позволяет с помощью блокчейна добавлять сертификат подлинности на тот или иной медиафайл. С помощью него можно продавать все что находится на цифре.

Такая технология начала быть суперпопулярной в феврале, после того как картину художника Билла продали за $69 млн на аукционе, хотя арт-токены появились еще в 2017 году.

NFT популярны не только у коллекционеров, но и у инвесторов. Иногда стоимость одного токена вырастает более чем в тысячу раз. Так, к примеру, случилось с цифровой картиной True CryptoLove, на которой изображен персонаж с черными символами сердца вместо глаз. Купив ее за $120, через два года владелец картины получил за нее $146 тыс.