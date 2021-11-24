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Аббревиатуру выбрали словом года в английском языке

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Аббревиатуру выбрали словом года в английском языке

Издательство Harper Collins, выпускающее популярный толковый словарь английского языка, назвало аббревиатуру NFT словом 2021 года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте издательства.

NFT (non-fungible token, «невзаимозаменяемый токен») эксперты Harper Collins определяют как «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, используемый для закрепления прав собственности на такие активы, как произведения искусства или ценные объекты».

По мнению британских лексикологов, NFT заслужила пальму первенства, поскольку токены связаны с одной из главных тенденций 2021 года — цифровой революцией. Специалисты добавляют, что широкое внимание к токенам оказалось приковано из-за того, что их использование позволяет, в частности, торговать произведениями искусства.

В шорт-лист лексем, претендовавших на титул, вошли еще восемь слов и словосочетаний. Это, в частности, double-vaxxed («прошедший оба этапа вакцинации»), hybrid-working (так называют режим возврата сотрудников в офис, когда они могут проводить там только часть рабочей недели), pingdemic (социальный феномен, заключающийся в том, что сотрудники вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за того, что медицинские приложения зафиксировали их близкий контакт с зараженным коронавирусом человеком), climate anxiety («климатическое беспокойство» — состояние расстройства, вызванное обеспокоенностью проблемой изменения климата).

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Другими словами, отражающими наиболее значимые тенденции в развитии английского языка, эксперты объявили neopronoun (постепенно входящие в оборот «новые местоимения», позволяющие избежать упоминания гендерных различий), regencycore, обозначающее снова вошедший в моду стиль начала XIX века, когда будущий король Георг IV (1762-1830) был регентом при страдавшем от психического расстройства Георге III (1738-1820), а также прилагательное cheugy, позволяющее говорящим выразить пренебрежительное отношение к чему-то, что они считают неловким и устаревшим.

В 2020 году словом года исследователи Harper Collins назвали lockdown («локдаун»).

английский язык, NFT-токен
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