Вместо Банковой судьи будут ходить в посольства, - юрист предсказал, чем закончится нынешняя судебная реформа

Начало работы Этического совета, который должен проверить на доброчестность действующих членов Высшего совета правосудия, даст старт судебной реформе, итогом которой станет или развал украинской судебной системы или ее полное подчинение Западу.

Об этом заявил адвокат Ростислав Попович.

«Как уже показала практика, реформы, которые нам предлагает Запад, все провальные. Мы это видим с правоохранительной системой, и с судебной властью будет тоже самое. Мы видим, как долго Этический совет не мог собраться и не может это сделать по сегодняшний день. Они уверяют, что будут работать, но еще не факт, что они все-таки заработают. Складывается впечатление, что у Запада есть только одно желание – поставить над нами эксперимент, сделать так, чтобы у нас не работало вообще ничего – ни правоохранительная, ни судебная система. Чтобы те ветви власти, которые они не контролируют, не работали в принципе, чтобы люди не могли обжаловать ни вопрос реформ, ни вопрос тарифов. Или чтобы суды принимали только решения, продиктованные Западом – не в интересах граждан, не согласно действующему законодательству, а в интересах Запада», - отметил юрист.

Он считает, что обычным украинцам не стоит ждать никаких позитивов от нынешней судебной реформы. В частности, по мнению специалиста, доступ к правосудию для граждан точно не улучшится.

«Доступ к правосудию у нас огромная проблема - у нас очень большая нехватка судей. В некоторых районных судах сейчас работают 1-2 судьи. И эта ситуация данной реформой не решается. А решаются какие-то другие, надуманные. Хотя сначала нужно было решить проблему с назначением судей, укомплектованием корпуса судей и аппарата судов, дать им должную зарплату, и тогда уже можно было с них спрашивать… А так мы снова попадаем в ту же самую историю, когда начнут всех переаттестовывать, кого-то выгонять, а это только усугубит ситуацию», - предрекает он.

Результатом реформ, по мнению юриста, станет то, что украинская судебная система лишь попадет в большую зависимость от иностранного влияния.

«Изменятся акценты. Если раньше это была чисто наша украинская история, то сейчас это будет история чисто западная. Если раньше судьи условно ходили на Банковую, то сейчас судьи будут ходить в то или иное посольство», - полагает адвокат.

При этом он напомнил, что вмешательство иностранцев в работу судебной системы противоречит украинской Конституции. Это, по мнению юриста, должно было бы стать поводом для отмены нынешней реформы.

«Безусловно, есть повод остановить эту реформу и Конституционный суд здесь может очень быстро поставить точку. Но мы видим ситуацию с Конституционным судом, который планомерно блокируют. Мы видим, что Конституционный суд тоже пытаются наполнить людьми, лояльными и готовыми служить Западу. Поэтому сложно сказать, будет ли принято это решение», - отметил он.

Напомним, 14 июля парламент одобрил закон, который наделяет международных экспертов ведущей ролью при формировании состава Высшего совета правосудия (ВСП). Закон предполагает создание Этического совета, который будет определять соответствие кандидата на должность члена ВСП. Закон содержит ключевую правку о том, что ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали по меньшей мере два международных эксперта.