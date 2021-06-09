Контроль над судебной системой может получить не Зеленский, а внешние игроки, - Бондаренко

В последнее время Офис президента конфликтует практически со всеми влиятельными судами в стране. Конституционный суд, Окружной административный Киева, Верховный Суд то и дело становятся предметом нападок и критики со стороны власти. По мнению политолога Константина Бондаренко, речь идет о попытках определенных сил установить над судебной системой свой контроль. Причем, считает эксперт, это не только Офис президента.
«Офис президента хочет получить послушные суды. Но существует еще и позиция так называемых внешних игроков, которые пытаются подмять суды под себя. С третьей же стороны суды все-таки никогда не оставляли надежды остаться самостоятельной ветвью власти», — объясняет он причину конфликта.
При этом Бондаренко не считает, что судьи пытаются специально «воевать» с Владимиром Зеленским, например в деле признания победы на выборах Василия Вирастюка. Проблема, по его мнению, в том, что Офис президента часто требует от судей вещи, которые не совместимы с буквой законом.
«Судьи придерживаются буквы закона, а не духа закона, как этого требует Офис президента. Это главный момент. В Офисе президента и у „Слуг народа“ иногда достаточно свободно трактуют те или иные положения закона, а суд, соответственно, придерживается именно буквы закона, поэтому в данной ситуации мы имеем то, что имеем», — полагает эксперт.
В то же время он не исключает, что в итоге борьбу за влияние на украинские суды выиграет вовсе не Зеленский и его окружение. Судебная реформа, проведенная согласно требованиям, которые озвучивает Запад и его ставленники, не даст больше власти Офису президента, не приведет она и к появлению здесь независимого суда.
«Суд не станет независимым. Просто контроль получат внешние игроки, транснациональные корпорации», — предрекает эксперт.
Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС.
В апреле президент внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предлагает ликвидировать Окружной административный суд Киева.
В конце мая Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая о признании победителем промежуточных выборов народных депутатов в 87 округе «слуги народа» Василия Вирастюка. Однако в субботу стало известно, что Большая Палата Верховного Суда пересмотрела это решение.
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