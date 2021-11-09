Instagram планирует ввести платные подписки на каналы

Социальная сеть Instagram готовится ввести платные подписки на каналы внутри приложения. Подписавшиеся пользователи смогут получать доступ к эксклюзивному контенту. Информация об этом появилась в описании Instagram в AppStore в версии для США.

Цена подписки будет варьироваться от $0,99 до $4,99. Ранее единственными платными товарами были виртуальные предметы под названием Instagram Badges, которые фанаты могли покупать и дарить авторам во время прямых трансляций. Они также стоили от $0,99 до $4,99.

Ранее в мае 2021 года Instagram уже заявлял, что рассматривает возможность введения платной подписки. Также в компании планируют ввести Exclusive Stories, когда пользователи смогут отдельно платить за выбранные истории авторов.