Данилов предложил социал-демократам ФРГ забрать беженцев «себе домой»

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов предложил политикам Социал-демократической партии Германии забрать к себе домой мигрантов с границы Беларуси в ответ на предложение депутата от СДПГ Нильса Шмида разместить их на украинской территории на время рассмотрения их запросов об убежище в ФРГ.

«На заседании Совета национальной безопасности и обороны мы рассматривали это заявление господина Шмида», — заявил Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО. «У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой, по два, по три, по пять. Если мало места в бундестаге, где у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе и пусть они там находятся».

«С какого перепугу мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать», — заявил Данилов. Он добавил, что такое предложение на самом деле прозвучало на заседании СНБО и что он не шутит.