Войти
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
официально
Украина начнет тестировать электронный вид на жительство
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Украина готовится к разным вариантам развития ситуации на польско-белорусской границе

235
Украина готовится к разным вариантам развития ситуации на польско-белорусской границе

Украина готовится к разным сценариям развития событий на польско-белорусской границе, украинские силовики планирует круглосуточно следить за ситуацией и будут готовы оперативно реагировать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО в воскресенье, соответствующее заявление Данилов сделал после окончания совещания с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, а также главами облгосадминистраций граничащих с Беларусью регионов, которое прошло в Луцке.

«Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Он также убежден в необходимости создания межведомственной рабочей группы с привлечением всех силовых структур, органов местного самоуправления для круглосуточного мониторинга ситуации на границе и оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

При этом, уточняется, что реагирование должно быть «взвешенным и спокойным». «Мы должны действовать абсолютно скоординированно, спокойно и взвешенно, и исповедовать государственную позицию», — подчеркнул Данилов.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов и «эта ситуация может непосредственно коснуться Украины».

В свою очередь, глава министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в своем докладе заявил, что осуществляется концентрация усилий по противодействию этой угрозе.

«В частности, задействованы все структуры МВД, происходит взаимодействие с ВСУ, силами территориальной обороны, общественными объединениями. По словам Д. Монастырского, ключевой задачей сегодня является обеспечение мобильных сил реагирования в случае обострения ситуации и возможных провокаций», — подчеркивают в Аппарате СНБО.

Отмечается, что главы силовых и правоохранительных структур также проинформировали участников совещания о дополнительных мерах, осуществляемых их ведомствами для обеспечения национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

В ходе совещания чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий выразил убеждение, что осуществляется «гибридная операция Союзного государства, имеющая характер миграционной атаки, где мигранты являются одновременно и оружием, и жертвой», а также проинформировал присутствующих об этапах и динамике этой спецоперации и мерах реагирования польской стороны.

Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине Вальдемарас Сарапинас поблагодарил Украину за то, что она была одной из первых стран, которые помогли Литве в начале миграционного кризиса.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в среду рассмотрел вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Читайте также: Великобритания готова направить в Украину спецназ для сдерживания российской агрессии

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Беларусь, СНБО, мигранты, Алексей Данилов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 14 ноября 2021
Суббота, 13 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016