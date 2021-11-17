Германия не признает легитимность Лукашенко, но ведет с ним переговоры

Правительство Германии не признает легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси, но считает нужными переговоры с ним для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
«Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», — сказал он. «Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко — чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)», — подчеркнул Зайберт, отметив, что мигранты начали получать первую помощь на месте.
«И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе», — сказал Зайберт. Он снова возложил ответственность за ситуацию с мигрантами на Минск и подчеркнул, что Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против Беларуси. «Это полностью и наша позиция», — сказал Зайберт.
В понедельник Лукашенко и Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути разрешения миграционного кризиса. Они в том числе рассмотрели необходимость оказания гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на границе Беларуси со странами ЕС, и договорились продолжить контакты по теме.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсуждал миграционный кризис в отдельных разговорах с Лукашенко и Меркель. Позже и.о. канцлера ФРГ подтверждала, что во время разговора с президентом РФ попросила его повлиять на белорусского коллегу в этой ситуации.
Кризис на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций.
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