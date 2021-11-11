Си Цзиньпин может пригласить Байдена на Олимпиаду в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин может направить личное приглашение президенту США Джо Байдену на зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года. Об этом в четверг сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника.

По данным его источников, Си Цзиньпин выступит с таким предложением во время предстоящей виртуальной встречи с американским лидером. Газета Politico в среду информировала, что саммит запланирован на 15 ноября.

Белый дом и Совет национальной безопасности США в ответ на вопрос CNBC отказались от комментариев о возможной реакции американского лидера в случае поступления такого приглашения.

В мае спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала международное сообщество к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Китае. По ее мнению, лидеры ведущих стран мира должны воздержаться от участия в играх. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Пекин такие утверждения отвергает. При этом Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что страна пока не приняла решение об участии в зимней Олимпиаде в Китае.