ЕС хочет договориться с Минском о репатриации мигрантов через аэропорт Гродно

Европейский союз рассматривает возможность проведения переговоров с ООН и Беларусью по вопросу о репатриации мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе, через аэропорт города Гродно. Об этом в четверг сообщило агентство Reutres со ссылкой на дипломатов ЕС.
По его данным, не исключено предоставление Евросоюзом финансовой помощи для достижения этой цели.
На закрытой встрече представители стран-членов ЕС также обсудили возможное введение санкций против аэропорта города Минска и его наземных служб с целью не допустить беспрепятственной посадки самолетов с мигрантами.
Кроме того, по информации источника, главы МИД стран ЕС могут одобрить пятый пакет санкций против Беларуси на встрече в Брюсселе в понедельник. «Работа над пятым пакетом санкций идет полным ходом. Если все пойдет хорошо, министры иностранных дел могут дать зеленый свет санкциям в понедельник», — отметил источник.
Миграционный кризис на границе Беларуси c Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций.
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