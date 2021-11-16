МИД Китая рассказал о темах переговоров Си Цзиньпина и Байдена

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден в ходе встречи по видеосвязи обсудили ситуацию в Афганистане, Иране и на Корейском полуострове. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.
«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, Иране, на Корейском полуострове, а также по представляющим взаимный интерес глобальным и региональным вопросам», — сказано в документе на официальном сайте ведомства.
Согласно заявлению МИД, председатель КНР и президент США считают, что их встреча по видеосвязи была откровенной, конструктивной и продуктивной, будет способствовать улучшению взаимопонимания двух сторон.
«Главы двух государств считают, что нынешняя встреча была откровенной, конструктивной, содержательной, продуктивной, что способствует улучшению взаимопонимания двух сторон, повышает положительные ожидания международного сообщества относительно китайско-американского сотрудничества, направляет мощный сигнал Китаю, США и всему миру», — сказано в документе.
Напомним, что виртуальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена продлилась 3,5 часа.
Встреча началась в 08:46 по времени Пекина (03:46 по Киеву) и завершилась в 12:24 (07:26 по Киеву). Она прошла с одним 15-минутным перерывом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016