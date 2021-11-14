Сын Муаммара Каддафи выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — зарегистрировал свою кандидатуру на выборах президента страны, сообщает Associated Press.

Ливийский избирком отметил, что этот кандидат оформил необходимые документы в городе Сабах, на юге Ливии.

На выдвижение Сейф аль-Ислама на высший пост в стране уже отреагировали в Международном уголовном суде (МУС). Как сообщил в воскресенье ливийский телеканал Libya Al Ahrar со ссылкой на представителя МУС, в 2011 году против сына Каддафи был выдан ордер на арест, и «правовой статус Сейфа аль-Ислама» в суде не изменился«.

Ордер на арест сына лидера Ливийской Джамахирии был выдан 27 июня 2011 года. Он обвиняется в преступлениях против человечности, совершенных в Ливии в 2011 году. Как ранее неоднократно заявляли в МУС, ордер продолжает действовать, и ливийские власти обязаны арестовать Сейфа аль-Ислама, несмотря ни на какие законы об амнистии.

Между тем до сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном счете орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней «поправки в законы о выборах с тем, чтобы обеспечить их легитимность». 8 ноября в стране началась избирательная компания.

Муаммар Каддафи погиб в 2011 году: в ходе гражданской войны его убили захватившие его в плен мятежники. Сейф аль-Ислам Каддафи в том же году был захвачен в плен и отпустили лишь в 2017 году. Еще в году, когда был жив его отец, именно Сейф аль-Ислам считался его вероятным преемником.