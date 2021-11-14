Путин считает, что «Европа сама виновата» в кризисе с мигрантами

Европейские страны сами создали условия для притока мигрантов, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.
«Они сами в этом виноваты. Я сказал почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — сказал глава РФ в государственному телевидению.
Он подчеркнул, что Россия не имеет «абсолютно никакого отношения» к этому кризису, а все обвинения в ее адрес — «желание перевести проблемы с больной головы на здоровую».
На этой неделе многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась через Беларусь к границе с Польшей, чтобы попасть на территорию Евросоюза. Перед заграждениями остановились около двух тысяч человек, они разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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