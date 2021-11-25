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Сын Каддафи не смог опротестовать свой недопуск к выборам

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Сын Каддафи не смог опротестовать свой недопуск к выборам

Адвокаты сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама не смогли подать протест на решение исключить его из числа кандидатов на запланированных на декабрь президентских выборах в стране. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Согласно сведениям канала, «апелляционный суд в городе Себха подвергся нападению со стороны неизвестных лиц, что помешало адвокатам Сейфа аль-Ислама Каддафи подать апелляцию».

В среду Al Hadath информировал о том, что генеральный прокурор Ливии не принял документы четырех кандидатов, желавших баллотироваться на пост президента, «по юридическим причинам». В их числе, как утверждается, оказался и Каддафи-младший.

Сын бывшего ливийского лидера подал заявление на участие в предстоящих президентских выборах 14 ноября. Свои документы на регистрацию кандидатом он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха, расположенном на юге страны.

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Президентские выборы в Ливии должны состояться 24 декабря.

Ливия, Сейф аль-Ислам Каддафи
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Четверг, 25 ноября 2021
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