Сегодня состоится виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит 15 ноября, заявили в пятницу в Белом доме.
«Вечером 15 ноября президент Байден проведет виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.
В нем отмечается, что оба лидера обсудят «то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР».
«Также они поговорят о том, как работать вместе в тех случаях, когда наши интересы совпадают», — подчеркивает Псаки.
Ранее о возможном проведении саммита 15 ноября сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.
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