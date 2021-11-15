Сегодня состоится виртуальный саммит Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит 15 ноября, заявили в пятницу в Белом доме.

«Вечером 15 ноября президент Байден проведет виртуальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в заявлении представителя Белого дома Джен Псаки.

В нем отмечается, что оба лидера обсудят «то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР».

«Также они поговорят о том, как работать вместе в тех случаях, когда наши интересы совпадают», — подчеркивает Псаки.

Ранее о возможном проведении саммита 15 ноября сообщали американские СМИ со ссылкой на источники.