Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции ситуацию возле границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сообщения о военной деятельности России в Украине и близ ее границ, сообщает представитель госдепа Нед Прайс.
"Государственный секретарь Энтони Блинкен вчера разговаривал с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, чтобы обсудить сообщения о российской военной деятельности в Украине и вблизи нее, а также неизменную решительную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.
Кроме того, Блинкен и Ле Дриан обсудили совместные усилия в отношении ядерной программы Ирана.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.
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