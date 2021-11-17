Разумков подтвердил, что будет создавать партию

Бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что намерен создавать партию. Об этом он сказал на брифинге межфракционного депутатского объединения «Разумная политика» в среду, передают Українськi Новини.

«Партию создавать будем. Об этом уже было сказано не единожды», — сказал он.

Разумков отметил, что надеется, что в состав партии войдут люди, которые не боятся бороться с трудностями.

«Мы будем бороться, мы будем отстаивать интересы не только депутатов, которые входят в МФО, а и тех людей, которые за них голосовали. А людей, которые за них будут голосовать будет становиться все больше и больше. Люди все видят, люди все понимают и очень плохо, как показывают последние рейтинги, относятся к некомпетентности, и тем более, плохо относятся к произволу и несправедливости. Те, кто сегодня делают такие вещи, они со временем должны будут за них отвечать», — подчеркнул экс-спикер.

Как сообщалось, 8 ноября Дмитрий Разумков объявил о создании своего объединения «Разумная политика» в Верховной Раде. Он также опубликовал подписной лист, согласно которому в новое объединение войдут 25 депутатов.

При этом позже в межфракционном объединении «Разумная политика» опровергли информацию о создании депутатской группы «Разумная политика».