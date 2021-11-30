Разумков не собирается приглашать в свою партию Авакова, Яценюка и Гройсмана

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков не ведет переговоров по созданию партии с такими политиками как Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман.

«Каких-то дополнительных переговоров с Арсеном Аваковым, Арсением Яценюком, Гройсманом или с каким-то другим политиком у меня не было. Если честно, я и не планирую, и, насколько я знаю, они тоже», — сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

По его словам, ему предлагали 13 политических сил возглавить их партию.

«Но все-таки мы будем пытаться строить партию с нуля, как это и надо делать», — отметил Разумков.

Он также предположил, что Офис президента будет препятствовать ему, в том числе при регистрации новой партии.

«Но мы попробуем пройти этот непростой путь. Испытания закаляют», — сказал депутат.