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Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине

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Зеленский предложил Европе хранить резерв газа в Украине

Украина готова снизить цену на транзит газа в Европу и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического запаса газа. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в телефонном разговоре. Отчет о нем опубликован на сайте Офиса президента.

«Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива», — сообщает пресс-служба главы государства. Это предложение там назвали как одно из целого ряда, «направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе».

При этом Зеленский «в очередной раз подчеркнул, что проект „Северный поток — 2“ является прежде всего угрозой безопасности всей Европы».

Идея создания в Евросоюзе стратегических резервов нефти и газа обсуждалась еще 2002 году. Тогдашний комиссара Европейской комиссии по энергии и транспорту Лойола де Паласио говорила, что страны союза должны «гарантировать европейцам доступ к энергетическим ресурсам по приемлемым ценам».

Однако с тех пор стратегические запасы ни нефти, ни газа в Европе так и не появились.

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 22 октября 2021 года снова вернулись к обсуждению этого вопроса. «Мы договорились подумать, как можно было бы создать стратегический запас газа», — сказала по итогам встречи фон дер Ляйен.

Она добавила, что страны ЕС обдумают также идею создания общего оператора для совместных закупок газа. Кроме того, она заверила, что участники встречи в верхах согласились интенсифицировать контакты с поставщиками газа, чтобы добиться диверсификации поставок.

«Более интегрированная система хранения газа, возможно, позволит оптимизировать цены. Страны смогли бы легче получать доступ к газохранилищам. Также речь может пойти об оптимизации использования самих газохранилищ», — сказала 13 октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, комментируя планы Брюсселя по борьбе против высоких цен на газ.

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В день проведения саммита Зеленский заявил, что Украина готова предоставить «Газпрому» скидку на транзит природного газа в Европу, чтобы увеличить объем поставок и ослабить энергетический кризис в регионе. Он уточнил, что предложение касается транзита газа сверх установленных контрактом с российской компанией 40 млрд куб. м в год.

газ, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский
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