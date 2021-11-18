Белорусские власти будут вакцинировать мигрантов от коронавируса

Белорусские власти решили вакцинировать от коронавируса находящихся на границе с Польшей мигрантов, с такой просьбой обратились сами беженцы. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Беларуси Виктор Лискович.
«Вакцинация беженцев от коронавируса начнется сегодня для того, чтобы максимально сохранить их здоровье», — отметил белорусский сенатор.
Кроме того, волонтеры раздали мигрантам около 10 тыс. медицинских масок. Лискович отметил, что после нахождения на улице на протяжении 10 суток заболевают все больше людей. «За минувшие сутки 37 беженцев обратились за медицинской помощью», — проинформировал Лискович.
Он также сообщил, что для находящихся в логистическом центре «Брузги» мигрантов откроют обменный пункт валюты, сюда будет приезжать автолавка с продуктами и предметами первой необходимости.
В настоящее время в логистическом центре «Брузги» находятся около тысячи мигрантов, в ближайшее время сюда прибудут еще около 400 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016