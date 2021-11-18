Белорусские власти будут вакцинировать мигрантов от коронавируса

Белорусские власти решили вакцинировать от коронавируса находящихся на границе с Польшей мигрантов, с такой просьбой обратились сами беженцы. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Беларуси Виктор Лискович.

«Вакцинация беженцев от коронавируса начнется сегодня для того, чтобы максимально сохранить их здоровье», — отметил белорусский сенатор.

Кроме того, волонтеры раздали мигрантам около 10 тыс. медицинских масок. Лискович отметил, что после нахождения на улице на протяжении 10 суток заболевают все больше людей. «За минувшие сутки 37 беженцев обратились за медицинской помощью», — проинформировал Лискович.

Он также сообщил, что для находящихся в логистическом центре «Брузги» мигрантов откроют обменный пункт валюты, сюда будет приезжать автолавка с продуктами и предметами первой необходимости.

В настоящее время в логистическом центре «Брузги» находятся около тысячи мигрантов, в ближайшее время сюда прибудут еще около 400 человек.