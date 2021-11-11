Меркель обвинила белорусские власти в ситуации с мигрантами

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила, что причиной обострения ситуации на польско-белорусской границе, связанной с наплывом мигрантов, являются власти Беларуси. Об этом в четверг сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«В ходе телефонного разговора и.о. канцлера и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз», отметил Зайберт. Также, по его словам, Меркель коснулась «вопросов безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в „нормандском формате“ для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта».

Это уже второй телефонный разговор Путина и Меркель за последние два дня. Предыдущий тоже касался ситуации с мигрантами.

Миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации и призывают к введению санкций.