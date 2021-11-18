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Депутаты разрешили пограничникам применять оружие и боевую технику

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Депутаты разрешили пограничникам применять оружие и боевую технику

Верховная Рада усовершенствовала порядок использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины, поддержав 271 голосом соответствующие изменения в закон о Госпогранслужбе (законопроект № 5232 во втором чтении) на пленарном заседании в четверг.

Документ предоставляет пограничникам право осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, осматривать и, в случае необходимости, изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей.

Пограничники также смогут для защиты и охраны госграницы использовать и применять средства визуального и технического наблюдения и фиксации, технические средства пограничного контроля, светотехнические и сигнализационные средства, инженерные боеприпасы, постройки и заграждения. Пограничникам разрешено разблокировать или прекращать противоправные действия при блокировании пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу, контрольных пунктов въезда-выезда, военных городков, подразделений и органов управления Госпогранслужбы.

Законопроект позволяет им использовать наручники, шлемы, сетки для связывания, резиновые и пластиковые дубинки, средства, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, средства принудительной остановки транспортного средства.

Для принудительного открытия помещений или устранения препятствий для задержания лица, не выполняющего законных требований военнослужащего, освобождения заложника, пограничники смогут использовать гранаты, боеприпасы и малогабаритные взрывные устройства.

Законопроект также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военнослужащего или работника Госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц. Также оружие можно применять для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания пытающегося сбежать лица, совершавшего тяжкое преступление.

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Кроме того, пограничники смогут использовать огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью человека, принудительного прекращения полета беспилотного летательного аппарата, совершающего полет в пределах пограничной полосы, над или вблизи кораблей, катеров и судов обеспечения Госпогранслужбы, а также чтобы не допустить попытки насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой и предотвратить угон воздушного судна.

Госпогранслужба, Верховная Рада
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