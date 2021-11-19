Ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19

Британские ученые проверили действие препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2 и подтвердили его эффективность против каждого из них, включая самый высокоинфекционный вариант дельта. Результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

Тапсигаргин — противоопухолевый и противовирусный препарат широкого спектра, действующее вещество которого получают из зонтичного растения Thapsia gargantea. Ранее было известно, что этот препарат активирует врожденный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека: «простудных» коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.

В феврале 2021-го исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что тапсигаргин эффективен против нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты лабораторных исследований показали, что тапсигаргин предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов уже после однократного применения.

В новом исследовании британские ученые во главе с профессором Чан Кин-Чоу проверили, как этот растительный препарат действует против доминирующего сейчас во многих странах мира варианта дельта. Дельта, по сравнению с вариантами альфа и бета, обладает самой высокой способностью к размножению в клетках, а в популяции — наибольшим коэффициентом распространения.

Результаты показали, что тапсигаргин не менее эффективен при лечении всех новых вариантов SARS-CoV-2, включая дельту. Кроме того, по утверждению авторов, он может применяться как комплексный препарат одновременно против нескольких инфекций, таких как гриппа, COVID-19, и RSV. В отличие от обычных противовирусных препаратов, которые нацелены на вирусы, он запускает высокоэффективный противовирусный врожденный иммунный ответ широкого спектра действия против трех основных типов респираторных вирусов человека, включая SARS-CoV-2.

Причем для достижения результата — полного уничтожения вируса — иногда достаточно очень небольших доз. В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных одна доза тапсигаргина эффективно блокировала все три варианта коронавируса — альфа, бета и дельта — более чем на 95 процентов по сравнению с контрольной группой. Такой же была эффективность и при коинфекции — одновременном заражении двумя или тремя штаммами, когда синергия умножения давала большее количество вирусных частиц, чем при простом сложении нескольких инфекций.

«Несмотря на то, что вариант дельта, несомненно, более заразный, чем предыдущие и способствует продуцированию других вариантов при сопутствующих инфекциях, мы с радостью отметили, что тапсигаргин столь же эффективен против всех вариантов одновременно», — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова профессора Чана.

Авторы надеются, что тапсигаргин будет активно использоваться в качестве постконтактного профилактического и активного терапевтического средства при COVID-19. Безопасность препарата проверена в клинических испытаниях.