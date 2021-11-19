Войти
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
официально
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19

323
Ученые нашли эффективный растительный препарат против COVID-19

Британские ученые проверили действие препарата растительного происхождения тапсигаргин против трех вариантов вируса SARS-CoV-2 и подтвердили его эффективность против каждого из них, включая самый высокоинфекционный вариант дельта. Результаты исследования опубликованы в журнале Virulence.

Тапсигаргин — противоопухолевый и противовирусный препарат широкого спектра, действующее вещество которого получают из зонтичного растения Thapsia gargantea. Ранее было известно, что этот препарат активирует врожденный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека: «простудных» коронавирусов, респираторно-синцитиального вируса (RSV) и вируса гриппа А.

В феврале 2021-го исследователи из Ноттингемского университета вместе с коллегами из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что тапсигаргин эффективен против нового коронавируса SARS-CoV-2. Результаты лабораторных исследований показали, что тапсигаргин предотвращает репликацию вируса в клетках в течение как минимум 48 часов уже после однократного применения.

В новом исследовании британские ученые во главе с профессором Чан Кин-Чоу проверили, как этот растительный препарат действует против доминирующего сейчас во многих странах мира варианта дельта. Дельта, по сравнению с вариантами альфа и бета, обладает самой высокой способностью к размножению в клетках, а в популяции — наибольшим коэффициентом распространения.

Результаты показали, что тапсигаргин не менее эффективен при лечении всех новых вариантов SARS-CoV-2, включая дельту. Кроме того, по утверждению авторов, он может применяться как комплексный препарат одновременно против нескольких инфекций, таких как гриппа, COVID-19, и RSV. В отличие от обычных противовирусных препаратов, которые нацелены на вирусы, он запускает высокоэффективный противовирусный врожденный иммунный ответ широкого спектра действия против трех основных типов респираторных вирусов человека, включая SARS-CoV-2.

Причем для достижения результата — полного уничтожения вируса — иногда достаточно очень небольших доз. В предварительных испытаниях на клеточных культурах и животных одна доза тапсигаргина эффективно блокировала все три варианта коронавируса — альфа, бета и дельта — более чем на 95 процентов по сравнению с контрольной группой. Такой же была эффективность и при коинфекции — одновременном заражении двумя или тремя штаммами, когда синергия умножения давала большее количество вирусных частиц, чем при простом сложении нескольких инфекций.

«Несмотря на то, что вариант дельта, несомненно, более заразный, чем предыдущие и способствует продуцированию других вариантов при сопутствующих инфекциях, мы с радостью отметили, что тапсигаргин столь же эффективен против всех вариантов одновременно», — приводятся в пресс-релизе Ноттингемского университета слова профессора Чана.

Читайте также: Байден временно передаст свои полномочия Харрис

Авторы надеются, что тапсигаргин будет активно использоваться в качестве постконтактного профилактического и активного терапевтического средства при COVID-19. Безопасность препарата проверена в клинических испытаниях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016