Войти
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
официально
Кабмин учтет пожелания, на что можно будет потратить «тысячу Зеленского»
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе
позиция
Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Байден временно передаст свои полномочия Харрис

424
Байден временно передаст свои полномочия Харрис

Президент США Джо Байден временно передаст свои обязанности вице-президенту Камале Харрис на период, пока тот будет находиться под наркозом в больнице во время плановых медицинских процедур. Об этом в пятницу сообщил Белый дом.

«Как было при президенте Джордже Буше в 2002 и 2007 году, согласно указанной в конституции процедуре, президент Байден передаст свои полномочия вице-президенту на короткий период, когда будет находиться под анестезией», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В пятницу Байден пройдет плановый осмотр.

Читайте также: ГБР до сих пор даже не допросило «слугу» Трухина по делу о ДТП с его участием

Камала Харрис будет работать из собственного офиса. О состоянии здоровья Байдена Белый дом сообщит позднее.

Таким образом, вице-президент Харрис на короткое время станет первой женщиной-президентом США.

Джо Байден, Камала Харрис
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016