СМИ узнали о планах Бориса Джонсона бойкотировать Олимпиаду в Пекине

В британском правительстве активно обсуждают идею дипломатического бойкота Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Как сообщает The Times, именно к этому варианту склоняется премьер-министр Борис Джонсон.
По данным издания, наиболее жесткую позицию в этом вопросе занимает министр иностранных дел Лиз Трасс, которая, по данным источников The Times, в разговорах не стесняется обвинять китайские власти в геноциде (имея в виду данные о жестком преследовании китайскими властями уйгуров).
Остальные члены правительства не столь категоричны. Например, они не считают основным вариант с полным отказом Великобритании от участия в Олимпиаде. Однако вполне допустима ситуация дипломатического бойкота, в случае которого ни один из британских министров не поедет в Пекин.
Этот вариант предложили в том числе несколько представителей Консервативной партии, которые на неделе написали соответствующее письмо Джонсону. Речь идет о политиках, которые ранее обвиняли Китай в нарушении прав человека, подпали под санкции КНР и точно не смогут посетить Игры. Один из них — депутат парламента Тим Лафтон — и вовсе назвал Олимпиаду в Пекине «играми геноцида».
17 ноября президент США Джо Байден в ответ на вопрос, отправят ли Соединенные Штаты официальную делегацию на Игры в Пекине, заявил: «Я — делегация, и я разобрался с этим». Уточнять смысл своих слов он не стал.
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