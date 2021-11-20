СМИ узнали о планах Бориса Джонсона бойкотировать Олимпиаду в Пекине

В британском правительстве активно обсуждают идею дипломатического бойкота Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Как сообщает The Times, именно к этому варианту склоняется премьер-министр Борис Джонсон.

По данным издания, наиболее жесткую позицию в этом вопросе занимает министр иностранных дел Лиз Трасс, которая, по данным источников The Times, в разговорах не стесняется обвинять китайские власти в геноциде (имея в виду данные о жестком преследовании китайскими властями уйгуров).

Остальные члены правительства не столь категоричны. Например, они не считают основным вариант с полным отказом Великобритании от участия в Олимпиаде. Однако вполне допустима ситуация дипломатического бойкота, в случае которого ни один из британских министров не поедет в Пекин.

Этот вариант предложили в том числе несколько представителей Консервативной партии, которые на неделе написали соответствующее письмо Джонсону. Речь идет о политиках, которые ранее обвиняли Китай в нарушении прав человека, подпали под санкции КНР и точно не смогут посетить Игры. Один из них — депутат парламента Тим Лафтон — и вовсе назвал Олимпиаду в Пекине «играми геноцида».

17 ноября президент США Джо Байден в ответ на вопрос, отправят ли Соединенные Штаты официальную делегацию на Игры в Пекине, заявил: «Я — делегация, и я разобрался с этим». Уточнять смысл своих слов он не стал.