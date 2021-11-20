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В Сенате США предложили уже сейчас ввести санкции за вторжение России в Украину

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В Сенате США предложили уже сейчас ввести санкции за вторжение России в Украину

Глава комитета во внешней политике Сената США Роберт (Боб) Менендес предложил уже сейчас внести в оборонный бюджет пункт, предусматривающий введение санкций против России в случае вторжения в Украину. Текст документа привел портал Axios.

В соответствии с поправкой сразу после начала военных действий со стороны России президент Джо Байден должен будет утвердить целый перечень ограничений. В частности будут введены санкции и визовые ограничения в отношении российских военных, которые будут причастны к подготовке операции против Украины.

Основные санкции коснутся российских банков, государственных компаний, предприятий нефтегазовой отрасли, суверенного долга. Например, под ограничения попадут любые компании или физлица, связанные с планированием и осуществлением деятельности трубопровода «Северный поток 2».

Ранее с предложением уже сейчас ввести санкции против «Северного потока 2» и внести их в оборонный бюджет выступали представители Республиканской партии. Однако, как сообщает Axios, оно не было внесено на голосование из-за лидера демократов в Сенате Чака Шумера, сославшегося на некие технические моменты.

С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico, в свою очередь, опубликовала спутниковые снимки. На них запечатлено скопление танков российской армии у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.

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Власти Украины изначально говорили, что не видят активности российских военных у границы. Но позже президент Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры проинформировали его о ситуации.

Источник агентства Bloomberg в Кремле отметил, что Россия «не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости».

Официально же в Кремле заявили, что подобные публикации «безосновательно нагнетают напряженность».

отношения с Россией, сенат США
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